Tödlicher Autounfall im Landkreis Verden – Polizei-Überblick

Blick in die Polizeimeldungen aus Niedersachsen: Von einem tödlichen Unfall über einen Brand mit mehreren Schwerverletzten bis hin zu einer Bombenentschärfung reicht die Nachrichtenlage. Der Überblick:

Bei der Kollision seines Autos mit einem Baum ist ein Fahrer am frühen Samstagmorgen im Landkreis Verden tödlich verunglückt. Nach Mitteilung der Polizei kam der der Mann in Oyten aus zunächst nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Das Auto geriet dabei in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Unfall auf.

Kellerbrand in Norden - Sieben Menschen in Krankenhaus

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Norden (Landkreis Aurich) mussten sieben Menschen mit leichten Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Samstag brannte es aus zunächst ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes.

Das Haus wurde von den Einsatzkräften evakuiert und ist nach dem Brand in der Nacht zum Samstag nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 100 000 Euro. Mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner müssen vorerst anderweitig untergebracht werden.

Taxi-Fahrerin bei Kollision in Lingen schwer verletzt

Eine 45-jährige Taxi-Fahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Lingen (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Ihr 67-jähriger Fahrgast sowie der 78 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Die beiden Fahrzeuge waren am Freitag auf einer Kreuzung kollidiert. Laut Polizei hatte der 78-Jährige das Taxi zu spät bemerkt, als er mit seinem Wagen die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 27 000 Euro.

Zwei Autos kollidieren bei Hildesheim - zwei Verletzte

Zwei Autofahrer im Alter von 46 und 29 Jahren sind bei einer Kollision ihrer beiden Fahrzeuge auf der Bundesstraße 494 bei Harsum (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, prallten die beiden Wagen auf einer Kreuzung zusammen, als der 46-Jährige links abbiegen wollte und der 29-Jährige ihm entgegenkam.

Beide Fahrer mussten nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Bombenentschärfung geplant - 20 000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Rund 20 000 Menschen müssen in Laatzen bei Hannover ihre Häuser und Wohnungen verlassen, weil an gleich drei Orten im Stadtgebiet mögliche Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden. Die Evakuierung starte am Sonntag ab 7.00 Uhr, teilte die Stadt mit. Betroffen sind fast alle Straßen im Bereich Laatzen-Mitte, einige Teile der Ortschaften Grasdorf und Rethen, sowie Teile des Kronsbergs und des Expo-Parks-Süd. Die Arbeiten sollen bis zum Abend abgeschlossen sein und alle Anwohner wieder nach Hause zurückkehren können.

Die möglichen Bomben waren bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.

