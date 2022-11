Niedersachsen: Bauarbeiter von Kehrmaschine erfasst und verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Bissendorf im Landkreis Osnabrück von einer Kehrmaschine erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hielt sich hinter dem Fahrzeug auf, als der 62 Jahre alte Fahrer der Maschine bei Reinigungsarbeiten in der Baustelle rückwärts fuhr, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

Der 31 Jahre alte Bauarbeiter geriet dabei unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Warum es zu dem Unfall am Montagvormittag kam, war nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallgutachter.

Lorup: Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist von einem Auto in Lorup im Landkreis Emsland angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach am Montagmittag aus einem Waldstück plötzlich auf eine Straße getreten, sagte ein Polizeisprecher. Eine ankommende Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr den Mann mit ihrem Wagen an. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 48 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Unfall mit zwei Lastern verursacht Sperrung auf A1

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lastern hat am Montagvormittag zu einer Sperrung der Autobahn 1 in Richtung Hamburg bei Sottrum in Landkreis Rotenburg geführt. Ein Laster sei aus bisher ungeklärten Umständen von hinten auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn befreit, der Mann kam in ein Krankenhaus. Die A1 sei aufgrund der Aufräumarbeiten zwischen den Ausfahrten Stuckenborstel und Bockel in Richtung Hamburg gesperrt worden.

Delmenhorst: Ofen verursacht Wohnhausbrand – 100.000 Euro Schaden

Der Brand eines Wohnhauses hat in Delmenhorst einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben vom Montag breitete sich das Feuer am Sonntagabend durch den Betrieb eines Ofens aus. Die drei Bewohner hätten zunächst erfolglos versucht, den Brand zu löschen. Sie konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Das Erdgeschoss des Hauses ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

