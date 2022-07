Auto kollidiert mit Sattelzug auf A1 – Fahrer schwer verletzt

Ottersberg. Schlimmer Unfall im Kreis Verden: Insgesamt vier Insassen des Unfallwagens wurden verletzt. In Bremerhaven starb ein Mann bei einem Brand.

Ein Polizist arbeiten an dem eingeklemmten Wrack unter dem Sattelauflieger. Bei einer Kollision eines Autos mit einem Sattelzug auf der A1 bei Ottersberg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von 15 und 11 Jahren, wurden bei dem Unfall am Dienstagabend im Landkreis Verden leicht verletzt.

Bei der Kollision eines Autos mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 nahe Ottersberg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von 15 und 11 Jahren, wurden bei dem Unfall am Dienstagabend im Landkreis Verden leicht verletzt. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 52-jährige Fahrer des Autos am Dienstagabend mit einer 54-jährigen Insassin und den beiden Kindern auf der A1 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wechselte er kurz vor der Anschlussstelle Posthausen auf den Hauptstreifen und übersah den Angaben zufolge den dort stehenden Sattelzug. Bei dem anschließenden Aufprall geriet das Auto unter den Sattelzug.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die A1 war in Richtung Hamburg vorübergehend für zwei Stunden voll gesperrt. Ein Fahrstreifen sei am Dienstagabend wieder freigegeben worden, hieß es weiter.

Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bremerhaven gestorben

Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bremerhaven ist ein 29-jähriger Mann tot gefunden worden. In der Nacht zu Mittwoch schlugen Flammen aus den Fenstern, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei einem Dachgeschossbrand in Bremershaven ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann gestorben. Foto: Feuerwehr Bremerhaven

Als Feuerwehrleute kontrollierten, ob noch Menschen in dem Haus waren, fanden sie den 29-Jährigen leblos in der Brandwohnung. Die anderen Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig retten. Am frühen Mittwochmorgen war das Feuer gelöscht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Zur Todes- und Brandursache und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Informationen.

Mehr Blaulichtmeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de