Die Wolfenbütteler Feuerwehr befindet sich am Dienstagmittag im Löscheinsatz in der Altstadt.

Feuer in Wolfenbüttel Brand in Wolfenbüttels Altstadt – Wehr rettet Mann und Katzen

In Wolfenbüttels Altstadt hat es am Dienstagmittag in einem Haus am Kleinen Zimmerhof gebrannt. Die Feuerwehr befindet sich aktuell mit dem Löschzug Mitte und West vor Ort, auch eine Drehleiter ist im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Kellerbrand. Wie die Feuerwehr mitteilt, haben die Einsatzkräfte bereits einen Mann per Fluchthaube aus dem Wohnhaus gerettet. Der Mann wird durch einen ebenso alarmierten Rettungswagen betreut. Auch zwei Katzen konnten von den Feuerwehrleuten gerettet werden. Weitere Personen waren wohl nicht mehr im Haus.

Die Feuerwehr lüftet das Gebäude nun von beiden Seiten vom Rauch. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

