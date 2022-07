Das Auto krachte in die Schaufensterscheibe und verschob einige Kühltruhen.

Unfall Braunschweig 74-Jähriger rast in Melveroder Supermarkt – zwei Frauen verletzt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstagmorgen, 26. Juli, im Braunschweiger Stadtteil Melverode ereignet. Um 9.46 Uhr durchbrach ein 74-jähriger Autofahrer die Schaufensterscheibe des Edeka-Marktes in der Görlitzstraße. Bei dem Unfall wurden nach Informationen der Polizei zwei Frauen im Markt verletzt.

Der 74-jährige Braunschweiger stieß beim Ausparken auf dem Supermarktparkplatz mit seinem Seat Leon rückwärts gegen einen Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Heckklappe des Lkw beschädigt. Nach dieser Kollision beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug mit Automatikgetriebe so stark, dass der Wagen eine Schaufensterscheibe durchbrach und erst im Laden zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden zwei Personen verletzt. Foto: Jörg Koglin

Supermarkt-Mitarbeiterin mit Verletzungen im Krankenhaus

Hinter der Glasscheibe standen Regale und Kühltruhen, die in den Kassenbereich gedrückt wurden. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass eine 69-jährige Mitarbeiterin von einem Regal getroffen wurde. Sie kam nach der Behandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus. Eine Kundin erlitt durch die Glasscherben Schnittverletzungen, wie Braunschweigs Feuerwehr berichtet. Sie wurde von einer Hausärztin vor Ort und später in der nahegelegenen Praxis behandelt.

Die Insassen des Pkws „sind mit dem Schrecken davongekommen“, wie die Feuerwehr erklärt. Der Bereich rund um das Auto wurde von der Feuerwehr abgesperrt. „Der Marktleiter organisiert in Abstimmung mit der Polizei alle weiteren Maßnahmen.“

Der Kleinwagen kam erst im Eingangsbereichs des Edeka-Supermarktes zum Stehen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden etwa 66.000 Euro. Der Einsatz für die 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und acht Rettungsdienstler war nach zirka 45 Minuten beendet.

