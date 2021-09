Mann beschießt in Hildesheim Auto mit Zwille und Stahlkugeln

Lauter Knall und ein Schreck für eine Familie: Ein 31-Jähriger hat in Hildesheim den fahrenden Wagen der Familie mit einer Zwille und Stahlkugeln beschossen. Im Seitenfenster auf der Fahrerseite sei eine deutliche Beschädigung im Glas gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau des Fahrers ging am Freitagabend die gefahrene Strecke zurück.

Sie sah einen Mann am Fenster eines Mehrfamilienhauses, der Passanten anpöbelte und Feuerwerkskörper aus dem Fenster warf. Das Paar informierte die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung die Zwille und Stahlkugelgeschosse, die sie beschlagnahmten. Die Ermittlungen dauern an. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar.

Streit zwischen zwei Restaurantmitarbeitern - 22-Jähriger verletzt

Ein 22-Jähriger hat bei einem Streit zwischen zwei Mitarbeitern eines Restaurants auf der Nordseeinsel Wangerooge eine Stichverletzung im Oberkörper erlitten. Noch in der Nacht zum Samstag sei ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei in Wilhelmshaven mit. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.

Feuer an Rettungswache richtet Schaden von 400 000 Euro an

Ein Feuer hat den Verwaltungstrakt der Rettungswache Winsen im Landkreis Harburg weitgehend zerstört und einen Schaden von rund 400 000 Euro angerichtet. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, Hinweise auf die Brandursache gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Verletzt worden sei niemand.

Am späten Freitagabend habe eine Zeugin Feuerschein hinter der Rettungswache des Roten Kreuzes gemeldet. Als der erste Streifenwagen eintraf, konnten die Beamten sehen, dass ein hölzerner Müllverschlag an der Rückwand in Flammen stand. Das Feuer hatte auf die Flachdachkonstruktion des Verwaltungstrakts übergegriffen.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz, um den Brand zu löschen und eine Ausbreitung auf eine Fahrzeughalle und ein Wohnhaus zu verhindern. Gegen Mitternacht war der Brand gelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden hin. Rettungswagen aus der Fahrzeughalle wurden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes ins Freie gebracht, sie blieben unbeschädigt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Auto prallt in Trecker - Autofahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Trecker ist ein 65 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend bei Bippen (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 21 Jahre alte Treckerfahrer nach links abbiegen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Der 65-Jährige fuhr hinter der Landmaschine und setzte vermutlich zu einem Überholvorgang an. Trecker und Auto kollidierten, der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schlepperfahrer und seine ebenfalls 21 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Fahrbahn bei Rot überquert: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Ein 46 Jahre alter Mann ist beim Überqueren einer Straße im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat er die Fahrbahn am Freitagabend trotz einer roten Ampel, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

