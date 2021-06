Das war der Mittwoch: Das müssen Sie heute wissen!

In Niedersachsens Diskotheken muss mit Maske gefeiert werden, und auch bei VW bleibt die Maske Pflicht. Eintracht Braunschweig hat während dessen ganz andere Probleme. Das sind die wichtigsten News am Mittwoch.

Eintracht Braunschweig werkelt auf vielen Baustellen

Es wäre eine Lösung mit Charme gewesen, doch Christian Neidhart wird wohl nicht neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Der Fußball-Zweitliga-Absteiger handelte sich öffentlich eine Abfuhr von Rot-Weiss Essen, dem derzeitigen Arbeitgeber seines Wunschkandidaten, ein. Und aktuell deutet wenig daraufhin, dass sich an den klaren Aussagen der dortigen Verantwortlichen noch einmal etwas ändert.

Bei VW bleibt die Maske Pflicht

Die Inzidenzen sinken, Deutschland bereitet sich so langsam auf die Nach-Coronazeit vor. Bei Volkswagen wird man allerdings weiter auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen achten. Das gilt vor allem für die Produktion, deren Mitarbeiter im Gegensatz zum indirekten Bereich in den Hallen präsent sein müssen. Das heißt auch: Trotz der steigenden Temperaturen gilt Maskenpflicht. Das ist herausfordernd, dient aber dem Schutz aller vor Ort. Denn bis auf den Lockdown im April des Vorjahres hat es der Autobauer vor allem durch sein konsequentes Gesundheitsmanagement geschafft, relativ gut durch die Pandemie zu kommen.

Clubbesitzer zwischen Frust und Gelassenheit

Betreiber Mathis Nanninga steht in seiner "Klaue-Bar" inmitten der Baustelle zwischen sanierten und alten Raumteilen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Die neue Corona-Verordnung sieht eigentlich Lockerungen für Diskotheken, Bars und Clubs vor. Aber bleibt es dabei? Das Land will jetzt nachsteuern. Einige Betreiber sehen das entspannt – andere sind sauer.

Drei Braunschweiger wollen als neue Besitzer in der Haifischbar ein paar neue Schwerpunkte setzen und vieles bewahren. Die Neueröffnung wird frühestens im September möglich sein.

Die wichtigsten Corona-News

Ein Flirt auf der Tanzfläche bleibt in Niedersachsen trotz der Wiedereröffnung von Diskotheken nach dem Corona-Lockdown ein bisschen schwierig. Anders als in der Corona-Verordnung seit Montag zunächst geregelt, gilt auf der Tanzfläche nun doch eine Maskenpflicht, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Die Corona-Verordnung wird in diesem und einigen anderen Details noch einmal angepasst.

Viele Menschen werden sich auch nach Auflösung der Impfpflicht weiterhin gedulden müssen (Symbolbild). Foto: Cecilia Fabiano / dpa

Ab dem 7. Juni entfällt offiziell die Priorisierung für eine Corona-Impfung. Trotzdem werden sich viele Patienten noch länger gedulden müssen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) rechnet nicht damit, dass die Impf-Priorisierung in vielen Arztpraxen vor Juli aufgehoben werden kann. „Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt und wird sich in der kommenden Woche sogar noch verschlechtern“, sagt Sprecher Detlef Haffke.

Dies ist die Woche der Lockerungen! Die neue Landesverordnung ist seit Montag, 31. Mai, in Kraft. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut für Braunschweig eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,7. Der Trend ist eindeutig. Hier geht’s zu den aktuellen Regeln.

red