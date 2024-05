Köln. Wolfsburgs Fußballerinnen bleiben im DFB-Pokal das Maß der Dinge und besiegen Meister Bayern München durch Tore von Brand und Janssen 2:0.

Und sie haben es doch wieder geschafft. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind erneut Sieger des DFB-Pokalwettbewerbs. Im Finale in Köln besiegten sie am Donnerstag den FC Bayern München mit 2:0 (2:0) durch die Tore von Jule Brand (14. Minute) und Dominique Janssen (40.) und fügen ihrer unglaublichen Siegesserie in diesem Wettbewerb damit ein weiteres Kapitel hinzu.

Das Wort „Wachablösung“ war vor diesem Finale durchaus einige Male gefallen und hatte bei einigen Fußballerinnen des VfL Wolfsburg für eine gereizte Stimmung gesorgt. So reagierte Kapitänin Alexandra Popp einen Tag vor dem Endspiel in Köln in der Pressekonferenz recht unwirsch auf eine entsprechende Frage. „Respektlos“ sei das, erklärte die Spielführerin.

Der 50. Sieg in Serie im DFB-Pokal

Zu diesem Zeitpunkt hatte ihre Mannschaft in diesem Wettbewerb 49 Siege in Serie eingefahren. Diese starke Bilanz sorgte für neun Pokalsiege in Folge des VfL. Doch weil die Wolfsburgerinnen in dieser Saison auch Schwächen zeigten, der Abgang einiger Leistungsträgerinnen bevorsteht und jede Serie mal zu Ende geht, war von dem Ende der grün-weißen Ära zugunsten des bereits feststehenden Meisters aus München spekuliert worden.

Doch vor 44.400 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion schlug das VfL-Imperium gegen ebenjenen FC Bayern München eindrucksvoll zurück und gab auf diese Diskussionen eine klare Antwort. Popp und Co. fuhren völlig überlegen auch den 50. Sieg am Stück in einem DFB-Pokalspiel ein und holten sich verdient den zehnten Titel in Serie. Die Erfolgsgeschichte der grün-weißen Fußballerinnen in diesem Wettbewerb geht also weiter, Wachablösung verschoben kann man zu Recht sagen.

Wolfsburg aggressiv und mit Siegeswillen

Es war aber nicht nur das Ergebnis für den VfL, das zeigte, dass die Wolfsburgerinnen sich hinter den Meisterinnen aus München nicht verstecken müssen. Sie erteilten dem deutschen Top-Team vor allem in der ersten Hälfte eine Lehrstunde in Aggressivität und Siegeswillen. Die ersten Minuten hatten vielleicht den Münchnerinnen gehört, die sich in der Anfangsphase um Spielkontrolle bemühten und diese durch sicheres Passspiel auch erreichten. Aber selbst in dieser Phase bewies das VfL-Team mehr Zug zum Tor. Bei zwei Kontern deutete die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot erstmals ihre Torgefahr an.

Der Coach, der am Tag vor dem Finale Training und Pressekonferenz wegen Krankheit absagen musste, im Endspiel dann aber Spielfeldrand stand, hatte für dieses Spiel alle seine Stars zur Verfügung. Selbst Marina Hegering, die zuletzt über Oberschenkelprobleme geklagt hatte, stand im Kader. Die Nationalspielerin blieb aber zunächst auf der Bank, ihre DFB-Kollegin Kathrin Hendrich bildete die VfL-Innenverteidigung zusammen mit Janssen.

Jule Brand besorgt die Führung

Mit ihnen im Zentrum standen die Wolfsburgerinnen in der ersten Hälfte sehr sicher in der Defensive, ließen so gut wie keine Abschlüsse der Münchenerinnen zu. Auf der anderen Seite besaß der VfL gleich mehrere gute Möglichkeiten. Trotzdem brauchte es für die Führung auch das nötige Quäntchen Glück. Nach einer guten Balleroberung der Wolfsburgerinnen hatte sich Brand ein Herz gefasst und aus 20 Metern Torentfernung einfach mal abgezogen. Ihr Schuss setzte tückisch als Aufsetzer auf, dennoch sah Bayern-Torfrau Maria Grohs nicht gut aus, als der Ball hinter ihr im Netz einschlug (14. Minute).

Der Stroot-Elf war es egal. Sie feierte die Weichenstellung in diesem Finale zu ihren Gunsten ausgelassen, fand aber schnell die Konzentration wieder. Der VfL blieb am Drücker, er blieb aggressiv, und er blieb das bessere Team. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf, die Wolfsburg nach der Saison in Richtung München verlassen wird, hatte sowohl mit dem Fuß (23.) als auch per Kopf (33.) das 2:0 vor den Augen. Doch diesmal reagierte Grohs gut, hielt beide Male klasse.

Janssen trifft per Kopf

In der 40. Minute war sie dann doch geschlagen. Nach einer Ecke von Svenja Huth köpfte Janssen wuchtig Richtung Tor, Grohs kam nicht mehr ran. Der VfL war nun 2:0 vorne, und nach dieser Demonstration der Stärke konnte sich kaum einer vorstellen, dass Popp und Co. sich den zehnten Pokalsieg in Serie noch nehmen lassen.

Taten sie auch nicht. Doch im zweiten Spielabschnitt zeigten die Münchnerinnen, warum sie und nicht der VfL in diesem Jahr Meister geworden sind. Die Bayerinnen waren nach der Pause besser im Spiel und hatten Chancen zum Anschlusstreffer. Doch Wolfsburg hatte mit Merle Frohms auch eine Torhüterin in Topform. Vor allem einen Kopfball von Nationalmannschaftskollegin Lea Schüller parierte sie stark (58.).

Im starken VfL-Kollektiv passte an diesem Tag eben alles und somit geht die Pokal-Siegesserie weiter. Die letzte Niederlage der Wolfsburgerinnen datiert vom 16. November 2013, als der 1. FFC Frankfurt im Achtelfinale gegen sie mit 1:0 gewann. Das ist lange her, und die VfL-Ära im DFB-Pokal immer noch nicht zu Ende.