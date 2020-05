Corona: „Die Rechte“ demonstriert in Braunschweig – mit Gegendemo

In Niedersachsen sind am Samstag in zahlreichen Städten wieder Demonstrationen gegen die coronabedingten Einschränkungen geplant (Symbolbild).

In Niedersachsen sind am Samstag in zahlreichen Städten wieder Demonstrationen gegen die coronabedingten Einschränkungen geplant. In Braunschweig hat die Partei „Die Rechte“ für Samstag eine Demonstration angemeldet. Die Stadt Braunschweig hatte sie zunächst aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt, doch schon das Verwaltungsgericht hatte diese Entscheidung aufgehoben – und nach einer darauf folgenden Beschwerde der Stadt hat nun auch das Oberverwaltungsgericht genauso entschieden. Das „Bündnis gegen Rechts“ plant eine Gegen-Veranstaltung.

Corona-Demos an vielen Orten in Niedersachsen geplant

Auch in Lüneburg und Göttingen sind Demonstrationen geplant. Bereits am vergangenen Wochenende waren zahlreiche Menschen in unterschiedlichen Orten in Niedersachsen gegen die Corona-Bestimmung auf die Straße gegangen. Alle Veranstaltungen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich.

Auch SPD und Linkspartei demonstrieren in Hannover

In Hannover haben unterschiedlichste Gruppen und einige Privatpersonen Kundgebungen angemeldet, unter anderem unter dem Motto „Für unsere Freiheit“ oder „Deutschland sucht das Grundgesetz“. Die SPD will in Hannover gegen rechtsextreme Hetze demonstrieren, die Linkspartei plant eine Kundgebung „Gegen die sogenannten Hygienedemos“. dpa/red

