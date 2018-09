Land will Lehrer besser bezahlen

Mit den üblichen Verdächtigen musste sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch im Parlament herumschlagen. „Die Situation ist nach wie vor dramatisch“, sagte der FDP-Abgeordnete Björn Försterling, schon zu rot-grünen Regierungszeiten der scharfzüngigste Kritiker der Bildungspolitik, zur Bilanz der noch kurzen Ära Tonne. An diesem Donnerstag wollen während der Landtagssitzung zwischen 1500 und 2000 Lehrer in Hannover...