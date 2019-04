Noch ein Heilplan

Am Ende des Tages wäre eine Pflicht zur Altersvorsorge auch für die Allgemeinheit die günstigste Lösung.

Das Jahr 2020 wird das Jahr der Rente. Erstens soll eine von der großen Koalition eingesetzte Kommission Vorschläge machen, wie das System dauerhaft stabilisiert werden kann. Es ist angesichts der demografischen Entwicklung die „Eine-Million-Dollar-Frage“. Das darf man nicht wörtlich verstehen. Es wäre schön, wenn es um Millionen ginge. Um Milliarden geht es. Um viele Milliarden, wenn man Sozialminister Heil gewähren lässt. Zusätzlich zur Herkulesaufgabe, die Altersversorgung zukunftsfest zu machen, will der Sozialdemokrat eine Grundrente einführen – eine Art Garantie dafür, dass man nach einem Leben harter Arbeit abgesichert ist.

Die gleiche Logik gilt drittens für Heils Plan, Selbstständige zu verpflichten, Vorsorge zu leisten. Die Initiativen haben ein großes Ziel – Verhinderung von Altersarmut –, verdichten sich im Laufe des Jahres 2020 und werfen eine gemeinsame Frage auf: nach der Finanzierbarkeit. Wer nicht für das Alter vorsorgt und erfolglos ist, fällt der Allgemeinheit zur Last und bekommt eine Grundsicherung. Der Sozialstaat fängt ihn auf. Das ist gut so und der Unterschied zum Hardcore-Kapitalismus. Wer in den USA ohne Pensionsansprüche ist, lebt im Wohnwagen, muss bis ins hohe Alter jobben und ist im Zweifel auf Armenküchen und Lebensmittelmarken angewiesen. Sein Risiko, sein Pech. Er ist seines Glückes Schmied. Manchmal seines Unglückes.

Es gibt Selbstständige, die erfolgreich sind und die man nicht zu ihrem Glück zwingen muss. Nicht wenige aber verdrängen die Altersfrage, schieben sie vor sich her, bis sie am Ende ihres Berufslebens auf Grundsicherung angewiesen sind. Da ist es besser, wenn sie zur Vorsorge verpflichtet werden. Wer einzahlt, erwirbt Ansprüche. Und wer Ansprüche hat, der ist kein Bittsteller. Am Ende des Tages wäre eine Pflicht zur Altersvorsorge auch für die Allgemeinheit die günstigste Lösung.