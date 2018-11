Maaßens Legende von der verfolgten Unschuld

Hans-Georg Maaßen ist Beamter. Staatsdiener, kein Politiker. Man vergisst das. Schließlich hat er im Sommer die große Koalition an den Rand eines Bruchs und das Land in eine Krise geführt. Wem hat er einen Dienst erwiesen? So viel ist klar: Nicht seinem Staat.Als Verfassungsschutzpräsident hätte...