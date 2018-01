Ein Plan, keine Vision

Es waren 111 Tage. So lange hat SPD-Chef Martin Schulz gebraucht, um die sportlichste Wende hinzukriegen, die wir in der Politik seit Langem gesehen haben. „Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition“, hatte er in der Nacht der...