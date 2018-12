PSD-Bank Braunschweig spendet 10.000 Euro

Carsten Graf (Vorstandssprecher der PSD-Bank, links) überreicht Chefredakteur Armin Maus am Dienstag (11.12.2018) im Service-Center des BZV-Medienhauses in Braunschweig den symbolischen Spendenscheck für die Aktion „Das goldene Herz“.

Zum Auftakt unserer diesjährigen Spendenaktion „Das goldene Herz“ füllt die PSD-Bank Braunschweig den Spendentopf mit 10.000 Euro auf. Unter dem Thema „Vergiss mich nicht – Hilfe für Demenzpatienten und Angehörige“ unterstützt die Aktion dieses Jahr 15 Projekte in der Region, die Patienten und ihren Familien beistehen, die mit dieser Diagnose umgehen müssen. Vorstandssprecher Carsten Graf überreichte dafür Chefredakteur Armin Maus im Medienhaus den symbolischen Spendenscheck und lobte die Themenauswahl für die diesjährige Spendenaktion. Maus bedankte sich für die großzügige Unterstützung und betonte: „Hilfe muss immer dort ansetzen, wo die Not am größten ist. Und Demenz ist ein gesellschaftliches Thema, das die ganze Bevölkerung betrifft.“