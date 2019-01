Ministerpräsident Weil ist Festredner beim Gemeinsam-Preis

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wird am 4. Juni die Festrede beim 16. Gemeinsam-Preis unserer Zeitung im Braunschweiger Dom halten.

Braunschweig. Niedersachsens Ministerpräsident würdigt am 4. Juni beim Gemeinsam-Preis unserer Zeitung im Braunschweiger Dom Ehrenamtliche aus der Region.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird bei der Preisverleihung am 4. Juni im Braunschweiger Dom die Festrede halten. „Ehrenamt ist unerlässlich für eine lebendige und soziale Zivilgesellschaft. Es stärkt Demokratie, Toleranz und trägt bei zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, sagt Weil. Schon im Vorfeld der Preisverleihung dankt er allen, die sich engagieren: „Ohne ehrenamtliches Engagement könnten viele Bereiche des öffentlichen Lebens nicht existieren. Es ist mir ein Anliegen, mich immer wieder bei den ehrenamtlich aktiven Menschen hier bei uns in Niedersachsen zu bedanken.“

Mit dem Gemeinsam-Preis zeichnet unsere Zeitung zusammen mit dem Braunschweiger Dom bereits zum 16. Mal in Folge Menschen aus unserer Region aus, die sich vorbildlich engagieren.

Neben dem Preis für bürgerschaftliches Engagement werden ein Jugendpreis des Braunschweiger Doms und der „Rückenwind“-Preis für Unternehmen ausgelobt, die ehrenamtliches Engagement ihrer Mitarbeiter fördern.