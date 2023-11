Hannover. Nach ihrem Auftritt bei Thomas Gottschalk kehrt die britische Band im Sommer für 4 Konzerte nach Deutschland zurück. Das kosten Karten.

Ihr Auftritt in Thomas Gottschalks letzter Ausgabe von „Wetten, dass..?“ in diesem November war für die britische Band Take That auch eine Zeitreise. Denn in der Show feierten die Briten 1996 ihren vorläufigen Abschied von ihren deutschen Fans und zehn Jahre später auch ihr Comeback.