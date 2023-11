Braunschweig. Robbie Williams, Lady Gaga, Mick Jagger: 2002 und 2009 kamen viele Stars in die VW-Halle. Wir erinnern mit kuriosen Anekdoten an grandiose Live-Shows.

Die „Wetten, dass..?“-Sendung aus Braunschweig am 26. Januar 2002 hatte gerade richtig Fahrt aufgenommen, da hörte Stephan Lemke plötzlich dieses unangenehme Geräusch. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Feueralarm in der Volkswagen-Halle mitten in der Live-Sendung! Der damalige Betriebsleiter der Volkswagen-Halle saß in der ersten Reihe und schoss in einem Vollsprint sofort nach draußen. Was war geschehen?