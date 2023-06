Apache 207 auf der Expo-Plaza Hannover: Tickets, Songs, Anfahrt

Hannover. Apache 207 ergattert aktuell einen Rekord nach dem anderen. Der Rapper tritt am 10. Juni in Hannover auf. Wir haben alle Infos zur Show.

Der Rapper Apache 207 gehört zu den derzeit heißesten Eisen im deutschen Musikgeschäft. Der 25-Jährige heimst seit mehreren Jahren Rekord für Rekord ein. Am Samstag, 10. Juni, tritt der Musiker auf der Expo-Plaza in Hannover auf. Wir haben alle Infos zu der Show kompakt zusammengefasst.

Einlass, Beginn – die wichtigsten Zeiten der Apache-Show

Um 20 Uhr geht es los, nach Angaben der Veranstalter Semmel und Hannover Concerts soll dann das Konzert des Rappers Apache 207, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt und im Oktober 1997 geboren wurde, auf der Expo-Plaza in Hannover starten. Der Einlass ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Apache 207: Tickets für das Konzert in Hannover

Seit Monaten ist das Konzert in Hannover ausverkauft. Bei Eventim kostete das Stehplatz-Ticket 75 Euro als Einheitspreis. Im Eventim-Fansale, dem Zweitmarkt der Online-Plattform, gibt es noch Karten. Die Preise sind allerdings massiv erhöht. Sie kosten teilweise mehr als das Dreifache.

Der Rapper Apache 207 hat einige Chart-Rekorde gebrochen. Foto: Paul Weßling

Anfahrt – so kommen die Fans zur Expo-Plaza

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nimmt die Straßenbahn-Linie 6 bis zur Endstation Messe/Ost (Expo-Plaza). Von der Haltestelle Kröpcke (5 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof) sind es 24 Minuten Fahrt. Die Straßenbahn fährt im Zehn-Minuten-Takt. Das Ticket ist drei Stunden vor der Veranstaltung in der Region Hannover gültig.

Auch Fahrrad-Abstellmöglichkeiten gibt es an der Expo-Plaza genügend.

Als Auto-Parkplätze empfiehlt der lokale Veranstalter Hannover Concerts die Ostparkplätze Ost 14 oder das Parkhaus Süd 26. Die Tagesparkgebühr liegt bei 7 Euro.

Apache 207 Roller

Setlist – Diese Songs könnte Apache 207 in Hannover spielen

Bei seinem Auftritt am 20. Mai im Sparkassen-Park in Mönchengladbach, dem Auftakt seiner Open-Air-Tour, standen 25 Songs auf der Setlist. Mit „Silhouette“, „Fame“, „Breaking your Heart“ und „Kein Problem“ startete die Show von Apache 207. Anschließend gab es ein Akustikpart mit den Stücken „Doch in der Nacht“, „2 Minuten“, „Wieso tust du dir das an?“, „Madonna“, „Auf und ab“. Der Hauptteil endete mit „Komet“. Die Zugaben hießen „Angst“, „Roller“ und „Nie mehr gehen“.

Apache 207- Konzertauftakt in Mönchengladbach

Das ist Apache 207 – Rekorde mit „Roller“ und „Komet“

Vor fünf Jahren trat Apache 207 erstmals musikalisch in Erscheinung. Seine Single „Kleine Hure“ kam ohne Labelunterstützung auf den Markt. Damals war der gebürtige Mannheimer 20 Jahre alt. Im August 2019 erschien dann sein Stück „Roller“, das in Deutschland fast zwei Millionen Mal verkauft wurde und somit zu den meistverkauften Rap-Singles des Landes zählt. Im Jahr 2020 erreichte er mit den Singles „Fame“, „Boot“, „Bläulich“, „Unterwegs“ und „Angst“ die Chartspitze – fünf Mal in Folge. Sein Album-Debüt „Treppenhaus“ erreichte Goldstatus.

Im März 2023 brach Apache 207 mit „Roller“ den Rekord von „Last Christmas“ als Stück, das am längsten in den deutschen Singlecharts platziert ist. Und Anfang Mai folgte dann der Jahrtausendrekord mit „Komet“, dem Song, in dem Apache 207 mit Udo Lindenberg singt: Zwölf Wochen war das Stück bis dahin an der Spitze der Charts – nur Matthias Reims „Verdammt, ich lieb dich“ aus dem Jahr 1990 war mit 16 Wochen erfolgreicher. Das Stück war 15 Wochen an der Spitzenposition. Aktuell steht es an Rang 2.

Apache 207 Komet

Für eine große Überraschung sorgte US-Mega-Star Post Malone, als er am 1. Mai Apache 207 auf die Bühne der Kölner Lanxess-Arena holte. Beide sangen zusammen das Stück „Fühlst du das auch?“

Post Malone und Apache 207 singen „Fühlst du das auch?“

