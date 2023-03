Salzgitter. Die Feuerwehr Salzgitter wurde zuerst zu einem Fassadenbrand gerufen. Am Unfallort stellte sich heraus, dass eine Wohnung im siebten Stock brannte.

Feuerwehr Salzgitter Feuerwehr: Wohnungsbrand in Salzgitter

Am Dienstagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Fassadenbrand in der Chemnitzerstraße in Salzgitter Lebenstedt gerufen. Zunächst fanden die Einsatzkräfte glühende Kleinteile auf der Straße, die sie löschten.

Erst dann stellte sich heraus, dass die Kleinteile aus einer Wohnung im siebten Stock des Wohnhauses kamen, denn dort hatte es gebrannt. Der Bewohner konnte den Brand allerdings bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Somit nahmen die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten vor und kontrollierten den Unfallort mit einer Wärmebildkamera.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Foto: Rudolf Karliczek

Der Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar und wurde anschließend von der Kriminalpolizei übernommen. Diese klärt nun die Brandursache.

red/Rudolf Karliczek

