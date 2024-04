Helmstedt. Am Sonntagnachmittag läuft ein großer Blaulicht-Einsatz in der Industriestraße. Mehrere Personen konnten aus dem Gebäude gerettet werden.

In der Industriestraße in Helmstedt läuft am Sonntagnachmittag ein Feuerwehr-Einsatz. Wie Sprecher Alexander Weis mitteilt, steht ein Keller in Vollbrand. Die Einsatzkräfte haben bereits mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet – unter anderem per Drehleiter.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red