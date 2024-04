Helmstedt. Nach dem Unfall sicherte die Feuerwehr den Unfallort sowie die Batterie des beteiligten Elektroautos. Was bekannt ist.

Am Donnerstag hat es gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 1 (B1) im Kreis Helmstedt gekracht. Zwei Pkw kollidierten kurz nach dem Abzweig Emmerstedt in Richtung Süpplingen, so Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt.

Die Kräfte rückten mit der Information aus, dass Personen in den Unfallwagen eingeklemmt seien. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen, erklärt der Sprecher. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle sowie die Batterie des am Unfall beteiligten Elektroautos ab. Außerdem deaktivierten sie das Hochvoltsystem des E-Fahrzeugs. Diese Maßnahmen der Feuerwehr dauerten rund eine Stunde. Über die genaue Unfallursache und den Sachschaden liegen derzeit keine Informationen vor.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red