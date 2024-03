Helmstedt. Ein Trecker hat am Montag bei Süpplingen einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der Treckerfahrer beging Fahrerflucht.

Ein stark alkoholisierter 56-jähriger Treckerfahrer hat am Montagmorgen auf der Bundesstraße 1 zwischen Süpplingen und Helmstedt einen Verkehrsunfall verursacht. Eine 49 Jahre alte Lupo-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Laut Polizei war die Lupo-Fahrerin gegen 9.30 Uhr aus Helmstedt in Richtung Süpplingen unterwegs, als ihr ein Trecker entgegenkam. An der Abzweigung zur Kreisstraße 15 in Richtung Emmerstedt bog der Traktorfahrer ab, ohne auf den Lupo zu achten, der eigentlich Vorfahrt hatte. Der 49-jährigen Autofahrerin gelang es noch zu bremsen, ein Zusammenstoß verhindern konnte sie dadurch jedoch nicht mehr. Der Unfallverursacher floh im Anschluss von der Unfallstelle.

Bei Süpplingen kracht ein Trecker in ein Auto

Polizeibeamte konnten den Traktorfahrer jedoch kurze Zeit später wieder antreffen und stellten schnell fest, dass der 56-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3,77 Promille. Darüber hinaus besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Im Anschluss wurde dem Treckerfahrer im Krankenhaus Helmstedt eine Blutprobe entnommen.

Durch den Unfall entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen. Die leicht verletzte Lupo-Fahrerin wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum in Helmstedt gebracht.

red