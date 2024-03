Süpplingen. Einsatz am Samstagmorgen. Müll brannte in einer Garage. Insgesamt waren etwa 30 Kräfte vor Ort. So verlief der Einsatz.

Mehrere Feuerwehren sind am Samstagmorgen in den Süpplinger Ortsteil Nordschacht ausgerückt. Gegen 9 Uhr brannte es in einer Garage, die zu einem leerstehenden Gebäude gehörte, teilt Holger Hirsch, Kreispressesprecher Süd, mit. Rauch war auf der Anfahrt schon zu erkennen. Diverser Unrat stand in Flammen. Grund und Ursache sind derzeit nicht bekannt.

Der Unrat in dieser Garage brannte. © FMN | Holger Hirsch

Das Feuer bekämpften die Einsatzkräfte erfolgreich. Der Hochleistungslüfter kam anschließend zum Einsatz, um das Brandobjekt rauchfrei zu bekommen. Insgesamt waren drei Trupps unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Die Lösch- und Lüftungsarbeiten waren nach 30 Minuten beendet. Eingesetzt waren die Feuerwehren Süpplingen, Süpplingenburg und Frellstedt mit 25 Kameraden, ein Rettungswagen des Landkreises Helmstedt und die Polizei.

red