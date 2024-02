Dichter Qualm steht in der Straße beim Protest von Bauern am Rande einer Parteiveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen. Bauern haben den Besuch der Grünen-Bundesvorsitzenden in Magdeburg zum Anlass genommen, um ihrem Ärger über die Agrarpolitik Luft zu machen. © DPA Images | Thomas Schulz