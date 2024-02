Emmerstedt. Erst vor einigen Wochen rückte die Bereitschaftspolizei mit einem größeren Aufgebot an. Am Donnerstag gab es erneut einen Einsatz.

Polizeieinsatz in Emmerstedt: Gleich mehrere Mannschaftsbusse waren dort an der Hauptstraße zu sehen. Einsatzkräfte wurden beobachtet, wie sie in ein Haus gingen. Bei diesem Szenario handelt es sich allerdings nicht um das ähnlich abgelaufene von vor ein paar Wochen. Es ist ein aktueller Einsatz, der am Donnerstagmorgen stattgefunden hat.