Helmstedt. Am Montagnachmittag geriet ein Schornstein in der Braunschweiger Straße in Helmstedt in Brand. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Am Montagnachmittag ist in der Braunschweiger Straße in Helmstedt ein Schornstein in Brand geraten. Das berichtet die Feuerwehr Helmstedt, die gegen 16.17 Uhr alarmiert wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Aus dem Schornstein entwickelte sich starker Rauch.

Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Erkundung in das Gebäude geschickt, ein weiterer Trupp unter Atemschutz erkundete über die Drehleiter den Schornstein und den Dachbereich, so Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt. Alle Bereiche wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzkräfte entfernten zudem das Brandgut aus der Feuerstätte. Im weiteren Verlauf wurde ein Schornsteinfeger zur Einsatzstelle gerufen, welcher ebenfalls den gesamten Schornstein kontrollierte. Anschließend wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter belüftet. Verletzt wurde niemand. Bei dem rund einstündigen Einsatz waren die Feuerwehren Helmstedt und Emmerstedt vor Ort.

red