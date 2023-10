Achtung Baustellen im Landkreis Helmstedt

Wochenlang hielt die A2-Baustelle vor dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter Polizei und Rettungskräfte in Atem. Beinahe täglich wurden sie zu Unfällen auf die Autobahn gerufen, zum Teil sogar mehrfach am Tag. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, die Baustelle ist abgebaut. Kurzzeitig finden aber ab Mittwoch wieder Bauarbeiten auf der A2, also gilt auch hier wieder Obacht.

Wir haben außerdem weitere Baustellen und Sperrungen im Landkreis Helmstedt zusammengestellt, die in den kommenden Tagen und Wochen auf Autofahrer zukommen. Hier eine Übersicht:

Auf der A2 gibt es kurzzeitig im Bereich von Helmstedt-Zentrum wieder Bauarbeiten. Foto: Matthias Strauß / FMN

Helmstedt: Zunächst zur erwähnten A2-Baustelle: Wie die Autobahn GmbH mitteilt, finden von Mittwochabend, 11. Oktober, ab etwa 19 Uhr, bis Donnerstagfrüh, 12. Oktober, etwa 5 Uhr, auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-Zentrum und Marienborn/Helmstedt in Fahrtrichtung Hannover Instandsetzungsarbeiten statt.

Verkehrsteilnehmende werden demnach einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Zudem ist in dieser Zeit die Abfahrt an der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Helmstedt-West. Die Autobahn GmbH bittet neben dem „Verständnis für die notwendigen Arbeiten“ auch „um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich“.

Vorsfelder Straße in Helmstedt wird gesperrt

Helmstedt: Verkehrsbeschränkungen auf der Vorsfelder Straße kündigt die Stadt Helmstedt an. Wegen einer Kabelverlegung für Ladesäulen kommt es in der Zeit von Montag, 16., bis zum Freitag, 27. Oktober, auf der Vorsfelder Straße in Höhe des Rewe-Marktes zu einer Vollsperrung der Straße, erläutert die Stadtverwaltung.

Eine Umleitungsstrecke, die über den Triftweg und auch die Feldstraße führt, wird eingerichtet und auch entsprechend für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert.

Sperrung der Berliner Heerstraße hinter der A2-Brücke

Lehre: Voll gesperrt wird die Berliner Heerstraße, die L295, in der Gemeinde Lehre vom 16. bis zum 30. Oktober. Dies betrifft den Bereich direkt hinter der Autobahnbrücke der A2. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft durch die Ortschaft Wendhausen, über die L635 nach Hondelage und von dort nach Dibbesdorf. Die Maßnahme sei notwendig, um das neue Gewerbegebiet zu erschließen.

Kanalsanierung in der Helmstedter Straße und Breiten Straße in Königslutter

Königslutter: Im Bereich Königslutter wurde in dieser Woche mit der Sanierung eines Schmutzwasserkanals in der Helmstedter Straße, also der B1, und in der Breiten Straße begonnen. Außerdem wird ein Regenwasserkanal in der Berliner Straße in Sunstedt erneuert. Die Arbeiten sollen nach Angaben der zuständigen Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) voraussichtlich vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Die Sanierungen erfolgen demnach ausschließlich über die vorhandenen Schächte. Baugruben seien nicht erforderlich. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten und zeitlichen Abfolgen vorgenommen. Eine Sperrung sei also nur für die Dauer der täglichen Arbeitseinsätze vorgesehen. Die Einschränkungen sollen so gering wie möglich gehalten werden.

Parkstreifen in der Helmstedter Straße wird gesperrt

In der Helmstedter Straße wird aber der Parkstreifen zwischen den Haus-Nummern 3 bis 13 für die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten gesperrt, da sich dort die Schachtabdeckungen befinden von denen die Arbeiten ausgeführt werden.

Für die Breite Straße wird es aufgrund der beengten Verhältnisse hingegen zeitweise zur Vollsperrung kommen. Die Anwohnenden sollen rechtzeitig vorher informiert werden.

Für die Arbeiten am Regenwasserkanal in Sunstedt wird der Gehweg im Bereich der Bushaltestelle gesperrt. Insgesamt werden rund 440 Meter Kanal und neun Schächte saniert.

Die Bundesstraße B244 zwischen Mariental Dorf und der K50 ist gesperrt. Bei der Sondierung nach möglichen Kampfmitteln im Boden haben Spezialisten einen Verdachtsfall ausgemacht (Archivfoto). Foto: Erik Beyen / FMN

Noch ist unklar, wie es bei der „Roten Welle“ weitergeht

Mariental: Weiterhin gesperrt bleibt die Bundesstraße 244 zwischen Mariental Dorf und der Kreuzung an der Kreisstraße 50. Für die sogenannte „Rote Welle“ sind eigentlich Straßen- und Tiefbauarbeiten geplant. Doch bei der routinemäßig im Vorfeld erfolgten Sondierung, um mögliche Kampfmittel auszuschließen, seien „Anomalien“ im Boden festgestellt worden. Aktuell befindet sich immer noch in der Klärung, ob dort tatsächlich Kampfmittel gefunden wurden. Die geplanten Baumaßnahmen verzögern sich.

