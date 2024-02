Bahrdorf. Der Mann aus dem Ortsteil Saalsdorf ist seit Sonntagabend verschwunden. Er fuhr mit einem Fahrrad los – und benötigt medizinische Hilfe.

Seit Sonntagabend wird der 78 Jahre alte Fred-Lothar E. aus Saalsdorf in der Gemeinde Bahrdorf vermisst. Die Helmstedter Polizei geht wegen Vorerkrankungen, der Witterung und der verstrichenen Zeit von einer erheblichen Gefährdung aus – und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Fred-Lothar E. fuhr demnach am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr von der Weferlinger Straße mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung los und kehrte bisher nicht zurück. Seine übliche Fahrradroute führt von seinem Wohnort über einen asphaltierten Feldweg nach Weferlingen in Sachsen-Anhalt und wieder zurück. Gelegentlich fährt er von Weferlingen aus weiter nach Döhren und über Mackendorf zurück nach Hause.

Der 78-Jährige benötigt medizinische Hilfe. „Es steht zu befürchten, dass er aufgrund einer Vorerkrankung teilweise orientierungslos ist“, erklärt die Polizei in dem Aufruf. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei und der Angehörigen konnte E. bisher nicht angetroffen werden.

Vermisster aus Saalsdorf: Mit schwarzem Damenrad aufgebrochen

Der Mann ist mit einem schwarzen Damenrad – kein E-Bike – aufgebrochen und führt weder Bargeld, Dokumente noch ein Mobiltelefon mit sich. Fred-Lothar E. ist 1,78 Meter groß und schlank. Er hat kurze, graue Haare und ist bekleidet mit einer dicken, orangefarbenen Warnschutzjacke, einer dunklen Hose, Sportschuhen und einer schwarzen Fleecemütze.

Ein Bild des Vermissten hat die Polizei im Presseportal veröffentlicht.

Hinweise gehen an das Polizeikommissariat in Helmstedt, erreichbar unter der Telefonnummer (05351) 5210.

red