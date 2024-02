Lehre. Angebranntes Essen hat am Donnerstagabend einen Blaulicht-Einsatz ausgelöst. Ein Trupp holte eine Person aus der verrauchten Wohnung.

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine Person aus einer verrauchten Wohnung in Lehre gerettet. Wie ein Sprecher der Gemeindefeuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte aus Lehre und Wendhausen um 22.06 Uhr alarmiert. In der Straße Im Winkel hatte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Gefahrenmelder ausgelöst: „Es war Brandgeruch wahrnehmbar und es wurde eine Person in der Wohnung vermutet.“

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging hinein und rettete diese Person aus der Wohnung. Sie wurde an den Rettungsdienst übergeben. Bei dem Brandherd handelte es sich um angebranntes Essen. Die Einsatzkräfte brachten dieses ins Freie und belüfteten die Wohnung anschließend.

Der Einsatz für die 31 Leute und acht Fahrzeuge plus den Rettungswagen samt Notarzteinsatzfahrzeug von der Malteser-Rettungswache in Wendhausen endete nach etwa einer Stunde.

red