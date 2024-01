Königslutter. Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Im Hasenwinkel in Königslutter-Ochsendorf ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Samstagabend zwischen 17.15 und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Hasenwinkel in Königslutter-Ochsendorf eingebrochen. Sie entwendeten dabei mehrere Schmuckstücke, wie die Polizei Wolfsburg berichtet.

Die Eigentümer des Einfamilienhauses verließen ihr Haus am frühen Samstagabend. Als sie gegen 21 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter die Abwesenheit ausgenutzt hatten und in ihr Eigenheim eingebrochen waren. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter über die Terrassentür Zutritt in das Haus und durchsuchten die Räume nach dem Diebesgut. Mit dem aufgefundenen Schmuck flüchteten die Täter.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sollen sich an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 wenden.

red