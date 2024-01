Wolfsburg. Unbekannte Täter sind Samstagnacht in ein Wolfsburger Geschäft eingebrochen. Die Polizei fand die Kasse in der Nähe des Tatorts. Das ist passiert.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft am Dunantplatz in Wolfsburg eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Eine Zeugin entdeckte am frühen Samstagmorgen eine Person, die mit einem Gegenstand aus dem Geschäft kam und in Richtung des angrenzenden Waldstücks verschwand. Kurze Zeit später beobachtete sie zwei Personen, die auf einem E-Scooter aus dem Wald in Richtung Röntgenstraße unterwegs war.

Die Beamten fanden in der Nähe des Tators die gestohlene Kasse, ein kleiner Bargeldbetrag fehlte. Zeugen, die Angaben zu den Personen auf dem E-Scooter machen können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 6460 zu melden.

red