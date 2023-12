Helmstedt. Ab Freitagabend steht der Marktplatz in Helmstedt ganz im Zeichen der vorweihnachtlichen Stimmung. Das erwartet die Besucher.

20 Tage mit gemütlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre stehen in Helmstedt bevor: Nachdem die letzten Vorbereitungen getroffen wurden, wird am Freitag endlich der Weihnachtsmarkt eröffnet. Dann können sich Besucher bei Glühwein, Punsch und vielen Leckereien auf Weihnachten einstimmen.

Für die Eröffnung sorgen am Freitag ab 18 Uhr wieder mehrere Akteure. Die Bühne für die musikalischen Auftritte betreten als erste die Kinder der Grundschule St. Ludgeri sowie die Helmstedter Türmer. Der offizielle Startschuss erfolgt dann von Bürgermeister Wittich Schobert.

Das Programm für den Helmstedter Weihnachtsmarkt

Bis zum 20. Dezember hat der Weihnachtsmarkt dann täglich auch mit wechselnden Ausstellern geöffnet, die unter anderem Holz- und Handarbeiten anbieten. Am Eröffnungsabend und in der Folge dann an jedem Freitag und Samstag wird nach Einbruch der Dunkelheit der Feuerturm angezündet, um den sich die Jugendfeuerwehr kümmert.

Musikalisch wird es täglich um 18 Uhr. Ob Kinderchöre, Gospelsänger oder Posaunenchor: Es wird wieder eine bunte Vielfalt mit weihnachtlichem Repertoire geboten. Und mit dem aktuell winterlichen Wetter scheint alles bereitet für eine genussvolle Vorweihnachtszeit.