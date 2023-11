Helmstedt. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Türmermeister Florian Gulaneck auf die Tradition und riskiert einen Ausblick in die Zukunft.

Nein, so eine Kluft hatten die Hausmänner zu Helmstedt einst sicher nicht, meint Florian Gulaneck. Hausmann, das hat in diesen Tagen etwas romantisch Verklärtes. Dazu steht der 25 Jahre alte Helmstedter Hausmann-Meister auch. Warum auch nicht, denn selbst der Anfang des modernen Hausmanntums, das war 1986, war damals überaus romantisch ausgefallen. Hoch zu Ross soll er einst daherstolziert sein, der erste ehrenamtliche Hausmann zu Helmstedt. Für unsere Zeitung taucht Florian Gulaneck nun etwas in die Geschichte ein, zieht ein Fazit zur zurückliegenden „Hausmann-Saison“ und wagt einen Ausblick. Großes kündigt sich an.