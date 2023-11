Laterne, Laterne – Lampionumzüge im Kreis Helmstedt

Dunkle graue Jahreszeit? Der November hat nicht nur trübes Wetter-Einerlei zu bieten. Kinder und Erwachsene können sich jetzt auf stimmungsvolle Laternenfeste freuen. Im Landkreis Helmstedt stehen schon die ersten bevor. Wir haben einige Termine zusammengestellt:

Laternenfeste in den Ortschaften der Gemeinde Lehre

Groß Brunsrode: Am Freitag, 3. November, lädt die Kita Hand in Hand in Groß Brunsrode zusammen mit der Feuerwehr Groß Brunsrode um 17 Uhr zum Laternenumzug ein. Los geht es an der Kita, der Umzug endet am Feuerwehrgerätehaus, wo es Bratwurst und Kinderpunsch zu kaufen gibt. Diesmal sind anlässlich des zehnjährigen Krippenjubiläums alle Interessierten zur Teilnahme eingeladen.

Flechtorf: Ebenfalls am Freitag, 3. November, wird in Flechtorf gefeiert. Treffen ist um 17.30 Uhr an der Kita zum gemeinsamen Singen. Start zum Umzug wird gegen 17.45 Uhr sein. Begleitet von der Feuerwehr geht es durch den Ort zum Festplatz. Dort können die Kinder Stockbrot (bitte einen eigenen Stock mitbringen) backen, und es gibt Bratwurst und Getränke.

Rundgang in Essenrode, gemeinsamer Umzug in Wendhausen

Essenrode: Der Umzug der Kita Essenrode beginnt ebenfalls am Freitag, 3. November, um 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, Osterlage 11. Dabei werden die Kinder und Eltern von einem Feuerwehrauto und der Kinder- und Jugendfeuer begleitet. Nach dem Rundgang erwartet die Gäste Bratwurst, Laugenstangen, Waffeln und Getränke am DGH.

Wendhausen: Um 17.30 Uhr am Freitag, 3. November, treffen sich Kinder und Eltern der Kita Wendhausen zum Laternenlieder singen auf dem Parkplatz der Kita Mühlennest. Dort startet um 18 Uhr zusammen mit der Feuerwehr und der Kita Mühlenknirpse der gemeinsame Umzug durch Wendhausen. Dieser endet bei der Feuerwehr, wo Speisen und Getränke angeboten werden.

In Beienrode ist Sankt Martin auf dem Pferd dabei

Klein Brunsrode: Die Freiwillige Feuerwehr und der Ortsrat Klein Brunsrode laden am Samstag, 4. November, zum Laternenumzug ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Grillhütte, Kurze Kamp. Von dort aus machen sich die Teilnehmer um 17.30 Uhr zu einer Runde durch das ganze Dorf auf. Zurück an der Grillhütte kann man sich dort bei Stockbrot, Pommes, Bratwurst und Getränken stärken.

Beienrode: Die Regenbogenkita, die Freiwillige Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft Beienrode gemeinsam zum Laternenumzug. Beginn ist am Freitag, 10. November um 16.30 Uhr mit einer kleinen Andacht an der Kirche. Von dort aus begleitet der Sankt Martin auf dem Pferd den Rundgang durchs Dorf. Zum Abschluss treffen sich alle bei Bratwurst und Getränken auf dem Sportplatz in Beienrode.

Austoben auf der Hüpfburg in Essehof

Essehof: Die Kinder in Essehof können sich auf ein Laternenfest am Samstag, 11. November, freuen. Dazu laden die Freiwillige Feuerwehr und der SC Essehof gemeinsam ein. Der Umzug durchs Dorf startet um 18 Uhr vom Dorfgemeinschaftshaus. Danach können sich alle Bratwurst, Pommes und Getränke schmecken lassen, und die Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben.

Ein internes Laternenfest feiern die Kinder und Eltern der Kita an der Feuerwehr in Lehre.

In Esbeck sorgt die Jugendfeuerwehr für besondere Stimmung

Esbeck: Schon am kommenden Samstag, 4. November, lädt die Feuerwehr Esbeck zum Lampionumzug ein. Ab 17 Uhr können sich alle am Gerätehaus versammeln. Nach der Begrüßung startet der Umzug gegen 17.30 Uhr durch das Dorf. Eingeladen sind Kinder aus Esbeck und den benachbarten Ortschaften.

Angeführt und musikalisch begleitet wird der Umzug vom Langensteiner Spielmannszug. Die Fackeln der Jugendfeuerwehr sorgen zusammen mit den Laternen der Kinder dafür, dass man den Umzug schon von weitem leuchten sieht. Vor und nach dem Umzug gibt es am Gerätehaus mit Wurst, Pommes und Getränken für das leibliche Wohl. Alle Kinder erhalten außerdem eine kostenlose kleine Überraschung zur Stärkung.

Martinstag, Umzug und Singen in Räbke

Räbke: Mit einer kindgerechten Martinsandacht starten die Feierlichkeiten in Räbke. Beginn am Freitag, 10. November, ist um 17 Uhr am Jugend- und Gästehaus, Am Sportplatz 2. Hoch zu Ross führt „St. Martin“ dann den Umzug an. Der Laternenumzug führt um das Wohngebiet „Am Kirchberg“ herum. An verschiedenen Stationen werden Laternenlieder zu den Klängen des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Räbke gesungen.

Der Umzug endet auf dem Gelände der DRK-Kindertagesstätte Räbke, Zur Steinwelle 1. Hier findet ein gemütlicher Abschluss bei Grillbratwurst, Weckmännchen und Punsch statt.

Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Räbke und den benachbarten Dörfern sind eingeladen. Die Beköstigung ist kostenfrei. Spenden kommen sowohl der Räbker DRK-Kindertagesstätte, als auch der Kinderfeuerwehr Räbke zugute.

Veranstalter sind die DRK-Kindertagesstätte Räbke, die Kinderfeuerwehr Räbke und die Kirchengemeinde Räbke.

Laternenfest in Süpplingenburg

Süpplingenburg: Alle Kinder der Gemeinde Süpplingenburg laden die Gemeinde und die Kirchengemeinde am Freitag, 10. November, zu einem St. Martinsumzug ein. Beginn ist um 16.30 Uhr mit einer Andacht in der St. Johannis Kirche Süpplingenburg.

Im Anschluss an die Andacht werden die Kinder mit ihren Laternen und Begleitung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Süpplingenburg sowie St. Martin auf seinem Pferd durch das Dorf zum Sportplatz ziehen. Hier werden zur Stärkung Getränke, Bratwurst und Weckmännchen angeboten.

