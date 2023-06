Lebenshilfe Helmstedt feiert heute Sommerfest mit Lasershow

Helmstedt. Noch bis 22.30 Uhr gibt es auf dem Gelände der Helmstedter Lebenshilfe an der Beendorfer Straße jede Menge Köstlichkeiten, Musik und Spaß.

Schon am Nachmittag war das Sommerfest der Lebenshilfe Helmstedt gut besucht. Die Linedance-Gruppe startete das Bühnenprogramm.

Das heutige Sommerfest der Lebenshilfe in Helmstedt ist angelaufen. Bei hochsommerlichem Wetter genießen bereits Hunderte Besucher die ausgelassene Stimmung auf dem Gelände an der Beendorfer Straße 1. Noch bis 22.30 Uhr wird dort unter dem Motto „Wir feiern kunterbunt“ ein Fest zelebriert, das jede Menge Spaß, Unterhaltung und kulinarische Köstlichkeiten bietet und zugleich auf ungezwungene Weise auf die Belange von Menschen mit Behinderungen aufmerksam macht, Barrieren abbaut und die Inklusion in der Region stärkt. Alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Helmstedt sind herzlich eingeladen, die seit Jahrzehnten beliebte Traditionsveranstaltung zu besuchen.

Sportteams der Lebenshilfe wurden ausgezeichnet. Foto: Markus Brich

„Besser geht es gar nicht“, sagte die 1. Vorsitzende der Lebenshilfe Helmstedt, Gisela Förster, mit Blick in den strahlendblauen Himmel zur Eröffnung. Zum Auftakt des Unterhaltungs- und Bühnenprogramms, das heute von Joachim Kowol moderiert wird, wurden Lebenshilfe-Sportteams von Cornelia Kozik geehrt, die an den niedersächsischen Special-Olympics in Braunschweig teilgenommen hatten. Die Linedance-Gruppe der Lebenshilfe startete im Anschluss das Unterhaltungsprogramm.

Blasmusik und fetziger Rock und Pop auf der Bühne

Neben verschiedenen Auftritten der einzelnen Einrichtungsteile, wie die Tanz- und Trommelgruppe der Werkstatt, sorgen die inklusive Band „Fantasie“ der Lebenshilfe Salzgitter und die „Steinis“ aus Groß Steinum für gute Stimmung. Musikalisches Highlight am Abend ist der Auftritt der Coverband „Ablazed“, mit fetzigem Rock und Pop.

Auf dem gesamten Gelände wird ganztägig ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Kinder können sich schminken lassen, malen, basteln, beim Bobby-Car-Rennen mitmachen oder einfach auf der Hüpfburg toben, am Glücksrad drehen oder beim Dosenwerfen tolle Preise gewinnen.

Komplettiert das Fest durch ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot: Es werden Kaffee und Kuchen, Eis, Popcorn, vegetarische Köstlichkeiten und verschiedenste Getränke serviert. Am Grillstand wird die Lebenshilfe von der Feuerwehr Helmstedt unterstützt.

Zum Abschluss gibt es eine Lasershow

Wie in jedem Jahr lockt auch eine Tombola mit tollen Gewinnen. Mit einer Lasershow soll der Abend gegen 22.30 Uhr enden. „Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf ein Feuerwerk“, erklärte Bernd Schauder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH.

Für die Gäste steht heute der Parkplatz der Agentur für Arbeit, direkt gegenüber, zur Verfügung. Da dieser aber bereits bestens gefüllt ist, sollte, wer kann, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Festgelände kommen.

Der Bericht wird später aktualisiert

