B 244: Bauarbeiten bei Helmstedt – teilweise Vollsperrung

Aufgrund von Bauarbeiten an der B 244 zwischen Helmstedt und Mariental kommt es ab Anfang Juni teilweise zu einer Vollsperrung.

Die Fahrbahn der Bundesstraße 244 im Bereich Helmstedt wird an mehreren Stellen ab Montag erneuert. Die Bauarbeiten können teilweise zu einer Vollsperrung zwischen Helmstedt und Mariental führen, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mitteilt. Der Radweg werde ebenfalls erneuert.

Die Baumaßnahme wird laut der Landesbehörde in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt von der Kreuzung B 244/ L 294 in Mariental bis etwa 200 Meter hinter der A 2-Anschlussstelle Helmstedt-West werden demnach ab dem 5. Juni unter Vollsperrung beginnen und bis voraussichtlich Anfang Juli andauern. Hierzu werde auch die Anschlussstelle Helmstedt-West in Richtung Hannover und Richtung Berlin gesperrt.

Umleitung über Barmke und Emmerstedt

Die Umleitung der B 244 erfolgt aus Richtung Wolfsburg kommend ab Mariental über Barmke und Emmerstedt und entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Der Verkehr auf der Autobahn 2 wird über die Anschlussstelle Rennau zur Umleitung bei Barmke geführt.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt im Bereich der Kreuzung B 244/ L 294 in Mariental sollen voraussichtlich mit Beginn der Sommerferien am 6. Juli starten. „Autofahrer sollten sich auf Behinderungen durch wechselseitige, einstreifige Verkehrsführung mit Ampelregelung einrichten“, heißt es in der Ankündigung.

Witterungsbedingte Verzögerungen der Bauarbeiten seien grundsätzlich möglich. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.

red

