Helmstedt. Der Motorraum eines Fahrzeugs hat auf einer Raststätte in Helmstedt Feuer gefangen. Die Flammen konnten gelöscht werden, Verletzte gab es keine.

In Helmstedt ist ein Brand im Motorraum eines Fahrzeuges ausgebrochen.

Polizei Helmstedt Auto brennt in Helmstedt: Motorraum fängt Feuer

Ein Auto hat am Sonntag in Helmstedt Feuer gefangen. Das berichtet die Feuerwehr am Nachmittag. Demnach wurde ein Pkw-Brand auf der Raststätte Helmstedt Süd gemeldet. Der Motorraum des Fahrzeugs habe angefangen zu brennen.

Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, die Feuerwehr erledigte die Nachlöscharbeiten. Zur Brandursache konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Verletzte gab es keine. Der Einsatz dauerte laut Angaben der Feuerwehr zirka eine Stunde.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de