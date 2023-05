Emmerstedt: Auto überschlägt sich – 84-Jährige schwer verletzt

Eine 84 Jahre alte Frau aus Königslutter hat sich am Samstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Helmstedter Polizei erläutert, war die Frau mit ihrem Auto auf der Landesstraße 644 zwischen Süpplingenburg und Emmerstedt verunglückt. Dies geschah gegen 11.40 Uhr.

In Richtung Emmerstedt fahrend verlor sie in der dortigen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Straße ab und überschlug sich im Graben. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Hinzukommende Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um die 84-Jährige, bis der Rettungsdienst samt Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte befreiten die angeschnallte Frau aus ihrer misslichen Lage. Im Anschluss kam sie schwer verletzt in ein Klinikum.

Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Wagen ist ein Totalschaden – die Höhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Drei Einbruchsversuche in Helmstedter Mehrfamilienhäuser

Die Helmstedter Polizei hat am Samstagvormittag zudem drei Einbruchsversuche am Magdeburger Tor aufgenommen. Bislang unbekannte Täter hatten sich an drei Mehrfamilienhäusern zu schaffen gemacht und versucht, die Haustüren aufzuhebeln. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagabend bis zur Meldung am Samstag. An allen drei Türen in der Straße entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

red

