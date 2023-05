Kreis Helmstedt: Insekt löst Feuerwehreinsatz aus

Falscher Alarm im Kreis Helmstedt: Ein Insekt hat für einen Feuerwehreinsatz in einer Seniorenresidenz in Velpke gesorgt. Dort löste am Sonntagabend der Rauchmelder aus. Während die Ortsfeuerwehr nach Eintreffen die Lage im Gebäude erkundete, wurde vor der Seniorenresidenz bereits der Löschangriff vorbereitet. In dem Bereich, wo der Alarm auslöste, war ein deutlicher Brandgeruch wahrzunehmen, berichtete die Feuerwehr.

Die Ursache für den Geruch konnte aber schnell festgestellt werden: Ein größeres Insekt war in einem Halogenstrahler in einem der Bewohnerzimmer verbrannt. Ein Feuer gab es keins. Für die Feuerwehren waren somit keine weiteren Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte beendet werden.

red

