Helmstedt: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Angebranntes Essen und eine schlafende Person: Ein ausgelöste Rauchmelder hat in einem Wohngebäude in Emmerstedt im Landkreis Helmstedt am Montagabend für einen Einsatz der Ortsfeuerwehr gesorgt.

Wie die Feuerwehr berichtet, stellte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte heraus, dass das Gebäude im Wiesenweg bereits verraucht war. Der Einsatzleiter verschaffte sich demnach gewaltsam Zugriff zum Gebäude, wo sie eine schlafende Person vorfanden. Ein Trupp unter Atemschutz entfernte daraufhin angebranntes Essen vom Herd. Die Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Ein Hochleistungslüfter befreite das Gebäude anschließend vom Rauch. Der Einsatz dauerte zirka eine Stunde.

red

