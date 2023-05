Türkei-Wahl 2023: Das sagen Bürger aus der Region Braunschweig

Diese Wahl elektrisiert die Massen – nicht nur in der Türkei selbst. Macht am Sonntag der ewige und umstrittene Präsident Recep Tayyip Erdogan noch einmal das Rennen? Oder doch sein Herausforderer, der etwas bieder wirkende Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu?

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahl wird auch in unserer Region und in ganz Niedersachsen emotional verfolgt. Das belegen auch die vorläufigen Zahlen: Laut dem türkischen Generalkonsulat in Hannover sind 111.000 Deutsch-Türken in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt wahlberechtigt. Diese drei Bundesländer betreut das Konsulat von Hannover aus. Wie unsere Zeitung aus Parteikreisen erfuhr, wählten . In Bremen waren es noch einmal 12.000.

Dabei konnten die Türken in Niedersachsen zwischen Ende April und dem späten Dienstagabend lediglich auf dem Messegelände in Hannover wählen. Die Wahlbeteiligung wird also für den Amtsbereich des Konsulats in Hannover bei 50 Prozent und mehr liegen.

Das Landesinnenministerium hatte die Lage im Blick, Polizisten sicherten das Wahllokal in Hannover. Zu Massenschlägereien wie vor einem Wahllokal in Amsterdam in den Niederlanden sei es nicht gekommen – im Gegenteil: Eine Ministeriums-Sprecherin sagte auf Anfrage, es sei sehr ruhig und koordiniert abgelaufen – trotz des großen Andrangs. Laut der Sprecherin standen vor dem Wahllokal auf dem Messegelände zeitweise 150 Personen und warteten.

Das sagt die Generalkonsulin

Mehr als 1300 Bürger seien in Hannover bereits am ersten Tag zur Wahl gegangen, sagte Generalkonsulin Gül Özge Kaya unserer Zeitung. Es sei bereits das sechste Mal, dass die im Ausland lebenden türkischen Staatsangehörigen ihre Stimme abgeben könnten. Die Wahlbeteiligung sei ständig gestiegen, von 20 Prozent 2014 auf über 50 Prozent 2018.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Wahl in Hannover“, so Kaya. Es habe eine friedliche, tolerante Stimmung im Wahllokal auf dem Messegelände in Hannover vorgeherrscht. Auch die Wahlbeobachter und die Vertreter der Parteien seien gut miteinander ausgekommen. „Jeder Schritt wurde von Wahlbeobachtern begleitet“, sagte sie. „Auch die Wähler, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, waren zufrieden.“ Offizielle Zahlen habe das Konsulat noch nicht verfügbar. Zudem sei die Wahlbehörde in Ankara eigentlich zuständig, sagte Kaya vorsichtig. Ausgezählt werden die Stimmzettel in der Türkei und die Ergebnisse zusammen mit denen in der Türkei bekanntgegeben. Dort wird am Sonntag gewählt.

Kaya wies die Kritik von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) zurück. Dieser sprach von einer Einflussnahme. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan habe versucht, auf türkischstämmige Wahlberechtigte in Deutschland Druck auszuüben. Generalkonsulin Kaya sagte aber: „Die Wahl verlief beispielhaft.“

Das sagt ein Türkei-Kenner

Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien in Essen sagte auf Anfrage, die türkischen Wähler in Niedersachsen würden der Abstimmung eine hohe emotionale Bedeutung beimessen, obwohl die Ergebnisse ihren Lebensalltag in Deutschland nicht tangieren. „Die Wahlbeteiligung in Deutschland ist hoch, aber nicht so hoch, wie man angesichts der ersten Wahltage und der engen Umfrage-Ergebnisse hätte schließen können.“ Experten gehen für ganz Deutschland von einer Wahlbeteiligung von 48,8 Prozent aus.

Gerade die Zahlen für ein Flächenland wie Niedersachsen seien aber sehr beachtlich. „Die Leute mussten nach Hannover zum Teil sehr weit fahren. Das kostete Zeit und Geld“, so Ulusoy.

Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl fürchten. Umfragen sehen ihn gleichauf mit Oppositionsführer Kilicdaroglu. Umso mehr wird auf das Votum der Türken im Ausland geschaut. Ulusoy sagte, der Oppositionsallianz sei diesmal wohl eine stärkere Mobilisierung gelungen als 2018. Damals war Erdogan in Deutschland mit 64,8 Prozent auf hohe Werte gekommen – insgesamt hatte er bei der Türkei-Wahl vor fünf Jahren nur 52,6 Prozent erhalten.

Ulusoy sieht Erdogan leicht favorisiert. „Ich war vor kurzem noch in der Türkei und habe keine große Wechselstimmung wahrgenommen“, sagte er. Diese gebe es noch weniger unter Türken in Deutschland und in Niedersachsen. Zum einen spiele Erdogan geschickt mit der Stimmung im Land. Die Inflation liegt bei 40 Prozent und mehr, die Leute sind verunsichert.

Die hohe Erdogan-Zustimmung in Niedersachsen kommt für Ulusoy nicht überraschend. Es seien in den letzten Jahrzehnten vor allem Gastarbeiter zu uns gekommen, die ihre ländliche Heimat in der Türkei verlassen hätten. „Das waren oft nicht die Eliten, die nach Niedersachsen gekommen sind“, sondern Menschen aus eher abgehängten Schichten und eher rückständigen Gebieten wie Anatolien. „In Anatolien gewinnt Erdogans Regierungspartei AKP haushoch“, so Ulusoy.

Die urbane Klientel aus Istanbul, Ankara oder aus den Küstenregionen sei oft nicht nach Deutschland und Niedersachsen ausgewandert. „Die Menschen dort denken oft liberaler, demokratischer“, so der Türkei-Kenner.

Das sagen Deutsch-Türken

Dincer Dinc ist ein bekennender Erdogan-Kritiker. Der in Salzgitter geborene Sohn türkischer Kurden engagiert sich für die SPD im Rat der Stadt. Er sagte auf Anfrage: „Nach 20 Jahren hat Erdogan abgewirtschaftet.“ Ein Regierungswechsel sei nicht das Ende der Türkei, wie so mancher Türke befürchte. „Erdogan steht für Vetternwirtschaft, für die Spaltung der Türkei.“ Für Erdogan zähle nur eine Sache: „Bist du für oder gegen mich?“

Dinc ist sich sicher: „Das große Erdbeben im Februar im Südosten der Türkei hat eine Wunde wieder aufgerissen, die seit 1999 nicht komplett verheilt war.“ Der Salzgitteraner spielt darauf an, dass erneut ein Erdbeben die Türkei politisch verändern könnte. 1999 starben mehr als 17.000 Türken, im Februar sogar mehr als 50.000. Erdogan versprach damals eine große Investitions-Offensive im Bausektor, die blieb aber weitgehend aus.

Wie gereizt die Stimmung ist, belegte Dinc mit einem Begriff: Haustürke. „So werde ich von Erdoganisten bezeichnet. Haustürken sind Leute, die den Deutschen in den Arsch kriechen.“ Dinc hofft darauf, dass Oppositionsführer Kilicdaroglu die Türken wieder eint.

Erst gar nicht auf Erdogan oder Kilicdaroglu festlegen wollte sich Ömer Köskeroglu. Der Wolfsburger ist stellvertretender Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Niedersachsen. Er erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur so viel sagte er: „Etwas frischer Wind könnte womöglich gut tun.“ Und: „Die Türkei steht vor einer Schicksalswahl. Das ist sicher nicht übertrieben.“

