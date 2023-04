Kreis Helmstedt: Lehre setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Lehre. Eine Rote Bank als Mahnmal lässt die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lehre aufstellen. Darum will die Gemeinde das Symbol in Lehre setzen:

Eine Rote Bank als Zeichen gegen Gewalt an Frauen hat die Gemeinde Lehre in der Lehrscher Ortsmitte unter der Eiche aufgestellt. Besucher sind aufgefordert, sich dort hinzusetzen und der Opfer zu Gedenken.

Eine Rote Bank als Zeichen gegen Gewalt an Frauen haben Ortsrat, Gleichstellungsbeauftragte und Gemeindebürgermeister in Lehre eingeweiht. Nach Angaben der Gemeinde Lehre soll die Bank als Mahnmal in der Ortsmitte unter der Eiche dienen. Marlene Freyer, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, ließ die Bank in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Gegen Gewalt an Frauen im Landkreis Helmstedt“ aufstellen.

Mit der Bank als Symbol wolle die Gemeinde Solidarität mit den Opfern ausdrücken und zum Nachdenken anregen, erklärt Freyer. An der Lehne der Sitzgelegenheit ist ein Schild mit dem Schriftzug „Lehre SETZT Zeichen. Die Rote Bank ist ein Symbol gegen Gewalt an Frauen. Nehmen Sie Platz und setzen Sie damit ein Zeichen gegen Gewalt“ angebracht.

Gemeindebürgermeister Andreas Busch (von links), Gleichstellungsbeauftragte Marlene Freyer und Mitglied des Ortsrats Lehre Diana Siedentopf weihen gemeinsam die Rote Bank ein. Foto: Gemeinde Lehre

„Die Bank ist ein wichtiges Zeichen, um auf die hohen Zahlen häuslicher Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen und wir als Gemeinde wollen bei solchen tollen Aktionen stets mitwirken“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

Projektidee ursprünglich aus Italien

Die Idee der roten Bank stammt ursprünglich aus Italien. Dort wurde 2016 das Projekt „La Panchina Rossa“ ins Leben gerufen, um für das Thema zu sensibilisieren und der Opfer zu gedenken.

Das Thema spielt auch in Lehre eine Rolle. Im ersten Quartal des Jahres 2023 wurden bereits sieben Opfer häuslicher Gewalt im Gemeindegebiet gemeldet. Die Dunkelziffer wird deutlich höher geschätzt.

Falls Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich gerne an Gleichstellungsbeauftragte Marlene Freyer unter (05308) 699134 oder nutzten Sie kostenlos das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter (0800) 116 016.

