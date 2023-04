In der DRK-Fahrradwerkstatt in der Friedrichstraße arbeiten Ehrenamtliche gespendete Fahrräder auf, um sie dann an Bedürftige abzugeben (von links): Kurt Knop, Dirk Mönch, Ralf Lachmann, Ehrenamtskoordinatorin Elke Menzel-Schäfer sowie Matti Schäfer beim Tag der offenen Tür.