Volksfest in Söllingen Feuerwerk und Freibier zum Jubiläum in Söllingen

Vier Tage Schützenfest samt Katerfrühstück mit Freibier am Montag: So traditionell wie die Schützengemeinschaft Söllingen feiert kaum noch ein Schützenverein im Kreis Helmstedt sein Schützen-und Volksfest. Und in diesem Jahr ist die Feierlaune der Söllinger besonders groß: Seit 175 Jahren besteht die Schützengemeinschaft. Klar, dass sich sich die Organisatoren für das Jubiläumsfest so richtig ins Zeug legen. Von Freitag bis Montag, 19. bis 22. Mai, ist das Festprogramm täglich prall gefüllt. Im Zelt auf dem Festplatz werden drei Party-Nächte steigen.

Für den Festreigen geschmückt wird das Dorf bereits am Mittwoch, 17. Mai, offiziell eröffnet werden die Jubiläumsfeierlichkeiten dann am Freitagabend um 18 Uhr. Gegen 19.30 wird sich beim traditionellen Bürgermahl für die erste lange Festnacht gestärkt. Eingeleitet wird sie gegen 22 Uhr mit einem großen Zapfenstreich, den der Spielmannszug Dettum und die Blaskapelle Warberg musikalisch begleiten. DJ Würfel aus Schöningen steht anschließend bei der Zeltparty an den Reglern.

Schießsportwoche vom 10. bis 14. Mai

„Karten dafür, die auch das Abendessen beinhalten, sind zum Preis von 10 Euro nur im Vorverkauf während der Schießsportwoche bis zum 12. Mai erhältlich“, betont Schriftführerin Michaela Steiniger-Eppert. Gleiches gelte für das Jubiläumsfrühstück am Montag. Erhältlich sind die Tickets jeweils von 16 bis 18 Uhr bei Tanja Groß und Meike Steiniger. Zu den Schießwettwerben zählen vom 10. bis 14. Mai das Jugendkönigsschießen, das Königsschießen, das Pokalschießen sowie natürlich das Schießen um die Volkskönigsscheibe, an dem alle Einwohner Söllingens sowie auswärtige Vereinsmitglieder ab 21 Jahren teilnehmen können.

Großes Fest für alle kleinen Söllinger

Ein großes Kinderfest feiert Söllingen am Samstag. Um 14 Uhr startet der Umzug von der alten Schule, begleitet vom Spielmannszug Schöppenstedt, um die Mädchen und Jungen vom alten Kindergarten abzuholen und zum Festplatz zu begleiten. Dort dürfen sich ab 14.30 Uhr die Kids auf viele Wettspiele freuen, die von den Söllinger Vereinen angeboten werden. Ebenso werden die Schul- und Kinderkönige ermittelt. Im Festzelt wird zeitgleich Kaffee und Kuchen serviert. Die große Söllinger Partynacht mit der Liveband Anno-nym aus Halberstadt steigt am Samstag von 20 Uhr an.

Den Jubiläumssonntag eröffnet um 13 Uhr der Einmarsch der Söllinger Schützen mit ihren Majestäten auf dem Festplatz unter Begleitung des Schöppenstedter Spielmannszuges. Nach dem Empfang der Vereine um 13.30 Uhr startet gegen 14 ein großer Festumzug durchs Dorf, zu dem sich auch der Spielmannszug Dettum hinzugesellen wird. Ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen zu den Klängen des Beierstedter Musikvereins schließt sich um 15 Uhr an. Um 17 Uhr erfahren dann alle Teilnehmer der „Super-Tombola“, wem das Glück hold war – unter anderem zählt im Jubiläumsjahr auch eine Reise zu den Preisen.

Jubiläumsfeuerwerk wird Sonntagabend gezündet

Das Geheimnis, welche Namen die neuen Söllinger Majestäten im Jubiläumsjahr tragen, wird um 18 Uhr bei der Proklamation gelüftet. Auch die Siegerinnen und Sieger der Pokal- und Ehrenscheiben-Wettbewerbe werden dann verkündet. Zur Königsparty im Anschluss sorgt erneut DJ Würfel für Stimmung. Der Eintritt ist an diesem Abend für alle Gäste frei. Gegen 22 Uhr erleuchtet schließlich das Jubiläumsfeuerwerk den Söllinger Nachthimmel.

Den Abschluss der viertägigen Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen der Schützengemeinschaft Söllingen bildet dann traditionsgemäß das Jubiläumsfrühstück am Montag. Das Buffet wird um 10 Uhr eröffnet, bis mindestens 12 Uhr wird es dazu Freibier und Softgetränke geben. Auch dafür sind Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro nur im Vorverkauf erhältlich.

