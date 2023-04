Unfall bei Flechtorf – Auto landet auf Acker

Am Dienstagmorgen hat es bei Flechtorf einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Fahrer wurde verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen bei Flechtorf gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist sie gegen 6.39 Uhr zu der Unglücksstelle auf die K33 ausgerückt. Aus ungeklärter Ursache sei ein VW T-Roc in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkommen. Das Auto geriet laut Feuerwehr in den Straßengraben, überschlug sich mehrfach und kam anschließend auf einem Acker auf den Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Fahrzeugs verletzt. Zur Schwere der Verletzung können Feuerwehr und Polizei bisher nichts sagen.

Volkswagen überschlägt sich bei Flechtorf

Die Feuerwehr sicherte laut Mitteilung die Einsatzstelle ab, klemmte die Batterie am Unfallfahrzeug ab, und reinigte im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei die Fahrbahn und den Fuß- und Radweg von Erdreich und Trümmerteilen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet.

Ein Ersthelfer habe den verunglückten Autofahrer vorbildlich versorgt. Dazu schreibt Feuerwehrpressesprecher Rainer Madsack: „Hierfür herzlichen Dank. In der heutigen Zeit ist das leider keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Neben der Feuerwehr Flechtorf waren im Einsatz: Der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen.

Lesen Sie mehr Blaulicht-Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt und der Region:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de