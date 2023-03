Helmstedt. In Richtung Hannover will die Autobahn GmbH Schäden auf der reparieren. Bis Dienstagmorgen gilt eine Umleitung über Helmstedt-West.

Die Auf- und Abfahrt Helmstedt-Zentrum wird in Richtung Hannover am Montagabend gesperrt.

Autobahn A2-Anschlussstelle in Helmstedt ab Montag gesperrt

Die Auf- und Ausfahrt an der A2 Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum wird am Montagabend in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, sollen Gebrauchs- und Unfallschäden beseitigt werden. Der Verkehr wird umgeleitet über die Anschlussstelle Helmstedt-West.

Sperrung und Beeinträchtigungen auf der A2 in Helmstedt

Auf der Autobahn selbst wird in dem Zeitraum im Bereich Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover nur ein Fahrstreifen freigegeben sein. Dort wird Tempo 80 gelten – und die Durchfahrtsbreite vier Meter betragen.

Lesen Sie mehr:

