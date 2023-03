Lelm. Zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag haben Unbekannte ein Einfamilienhaus in Lelm durchsucht. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Blaulicht Helmstedt Unbekannte brechen in Lelm ein

Unbekannte Täter sind zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Lelm eingebrochen, teilt die Polizei mit.

Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld in Lelm

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher durch eine Kellertür in das Haus und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten laut Polizei Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt.

Zeugen, die eventuell auch vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, bittet die Polizei, sich zu melden: 05361 46460.

