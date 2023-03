Söllingen: Einbrecher schiebt Rollladen hoch – Bewohnerin schreit

In Söllingen trieben Einbrecher am Dienstag ihr Unwesen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

In Söllingen sind Unbekannte am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein weiterer Einbruchsversuch in der Nacht zu Mittwoch scheiterte – weil die Bewohnerin den Täter bemerkte und laut schrie.

Wie die Helmstedter Polizei berichtet, ereignete sich der erste Fall im Pabstorfer Weg zwischen 14.55 und 15.30 Uhr. Die Hauseigentümerin hielt sich zu dieser Zeit im Keller auf. „Als sie nach etwa einer halben Stunde wieder in die Wohnräume kam, stellte sie zu ihrem Schrecken fest, dass einige Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen geöffnet und offensichtlich durchsucht worden waren“, heißt es weiter. Die Täter waren durch die Terrassentür gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Unbekannten durch Geräusche aus dem Keller gestört – nahmen vorher jedoch Schmuck und Bargeld an sich.

Söllingen: Überraschte Bewohnerin schlägt Einbrecher mit Schreien in die Flucht

In der Nacht zu Mittwoch – gegen 2.30 Uhr – wiederum wurde die Bewohnerin eines Hauses in der Bahnhofstraße wach, als sie Geräusche an den Rollläden ihres Fensters hörte. Als ein Unbekannter die Jalousie nach oben schob, fing die Frau an zu schreien. Daraufhin flüchtete der Täter schlagartig.

Personen, die zu dem Einbruch oder dem Einbruchsversuch Hinweise geben können, sollen sich telefonisch bei der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 melden.

red

