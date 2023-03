Unbekannter Mann spricht Kind bei Spielplatz in Esbeck an

Die Polizei in Schöningen hat am Dienstagnachmittag einen Hinweis erhalten, dass ein unbekannter Mann ein 11-jähriges Kind in der Nähe des Spielplatzes in der Alversdorfer Straße in Esbeck angesprochen haben soll. Gegen 7.15 Uhr bot der Unbekannte dem Mädchen nach derzeitigem Kenntnisstand Süßigkeiten an. „Dies lehnte das Kind vorbildlicherweise ab, woraufhin der Mann in seinem Auto davonfuhr“, erklärt die Polizei.

„Hinweise auf ein strafbares Verhalten liegen derzeit nicht vor“, betonen die Ermittler. Die Polizei bittet Eltern, ihre Kinder zu sensibilisieren – warnt jedoch zugleich vor Panikmache. Die näheren Umstände des Ansprechens seien derzeit unbekannt. „Es sollte daher vermieden werden, nicht gesicherte Beobachtungen und Erzählungen weiterzugeben.“

So beschreibt die Schöninger Polizei den Unbekannten

Klar ist demnach, dass der Mann etwa 30 bis 40 Jahre alt sein soll. Zudem hatte er eine „normale Statur“, war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Er war dunkel gekleidet, trug eine Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen VW Golf handeln – ein älteres Modell.

Hinweisgeber wenden sich telefonisch unter (05352) 951050 oder persönlich an die Beamten des Polizeikommissariates in Schöningen.

