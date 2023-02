Königslutter: Einbrecher stoßen auf schlafende Bewohnerin

Königslutter. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Königslutter. Im Schlafzimmer trafen die Täter auf die Hauseigentümerin.

Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Königslutter eingebrochen. Laut Helmstedts Polizei trafen die Einbrecher im Schlafzimmer auf die bis dahin in ihrem Bett schlafende Hauseigentümerin – und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Einbruch geschah demnach zwischen 18.30 und 19.40 Uhr in der Straße Am Schoderstedter Beek. Die Einbrecher kamen über die Terrasse und durchwühlten im Wohnzimmer des Hauses zunächst diverse Schubladen nach Beute. Im Anschluss daran begaben sie sich ins Schlafzimmer und durchsuchten auch dort einige Schränke – bis zum Zusammentreffen.

Ob und was genau gestohlen wurde, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sollen sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer (05353) 941050 melden.

red

